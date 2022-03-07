Рудковская опубликовала редкое фото с повзрослевшими сыновьями от Батурина

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

На личной странице в соцсети в Instagram продюсер Яна Рудковская поделилась редким фото с сыновьями от бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина.

На снимке с супругом Евгением Плющенко звезда позировала на лужайке в саду. В кадре также оказались: Саша, также известный как Гном Гномыч, и сыновья Рудковской от Батурина: 19-лений Андрей и 20-летний Николай.

Пасынка Андрея Рудковская считает своим ребенком. Парни заметно вытянулись и возмужали. Вот только фотографируются со звездной мамой сыновья редко из-за того, что не любят публичность.

Хирург рассказал о пластике Яны Рудковской после видео с прессом. Продюсер на последнем видео с отдыха, где предстала в бикини, поразила подписчиков «идеальным прессом». Многие предположили, что знаменитость сделала липосакцию — хирургическую операцию по удалению жировых отложений на теле. На этот вопрос, который взволновал фанатов продюсера, ответил пластический хирург Владимир Плахотин.