Новый курс «Технограда» на ВДНХ познакомит москвичек с профессией сторисмейкера

Фото: Unsplash

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» проведет серию бесплатных онлайн-вебинаров, на которых жительницы столицы смогут познакомиться с профессией сторисмейкера.

— В марте можно будет освоить профессию сторисмейкера. Он должен уметь подбирать ракурс и монтировать видео, составлять контент-план, выстраивать стратегию продаж, общаться с подписчиками и многое другое. Подобный курс мы запускаем впервые, — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Курс включает в себя семь вебинаров. Все они будут начинаться в 12:00, первое занятие пройдет 10 марта. На нем графический и диджитал-дизайнер, эксперт по креативной визуальной коммуникации в социальных сетях Александра Лынова расскажет, какие задачи стоят перед сторисмейкерами и каковы особенности аудитории в социальной сети, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 4 по 30 марта будут проходить вебинары о том, как преодолеть внутренние комплексы во время трудоустройства и как найти свое призвание в работе. Онлайн-курс будет называться «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства».