Астрологи назвали имена, обладатели которых могут дожить до 100 лет

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Имена обладают большой силой. Они не просто могут повлиять на судьбу человека, но и предсказать ее на долгие годы вперед. Астрологи уверены, что определенные имена способны обеспечить своим обладателям жизнь до 100 лет.

Мужчинам с именами Матвей, Максим и Марк покровительствует Меркурий. Укоротить жизнь обладателей этих имен способны только их собственная излишняя вспыльчивость.

Получившие при рождении имена Валентина, Екатерина, Мария или Юлия, могут избежать любых конфликтов. Благодаря этому, обладатели этих имен практически не рискуют получить какие-нибудь травмы. Поэтому они точно смогут дожить до 100 лет.

Александры, Иваны и Вадимы — любимчики Марса, который одаривает их мощной энергией с самого рождения. Избегая злоупотребления алкоголем, эти мужчины вполне смогут дожить до глубокой старости.

Особенными везунчиками астрологи считают обладателей имен Петр, Илья, Евгений и Николай. Такие люди сильны духом и не побоятся пойти на любые риски. Однако им не стоит слишком сильно увлекаться, ведь подобное может оборвать долгую в перспективе жизнь.

Полинам, Маринам, Дмитриям и Кириллам покровительствует Плутон, планета созидания и трансформации. Эти люди слишком переживают о своем здоровье, но это обеспечивает им действительно долгую жизнь.

Полные оптимизма и жизнелюбия обладатели имен Ирина, Татьяна и Сергей никогда не унывают. Даже в самой тяжелой ситуации они способны найти выход. Звезды обещают им долголетие, передает Пятый канал.

Астрологи отметили, что не все мужчины стремятся встретить старость безбедно. Некоторые растрачивают все свои средства и потенциал в молодости и к концу жизни остаются в нищете. Они назвали имена мужчин, которым не суждено накопить богатство к преклонному возрасту.