Названы пять мужских имен, обладателей которых ждет нищета в старости

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Астрологи отметили, что не все мужчины стремятся встретить старость безбедно. Некоторые растрачивают все свои средства и потенциал в молодости и к концу жизни остаются в нищете. Они назвали имена мужчин, которым не суждено накопить богатство к преклонному возрасту.

Всеволод может достигнуть огромных финансовых успехов в молодости и зрелости, если его поддерживать и всячески опекать. Но с возрастом его все труднее становится подталкивать к реальным действиям, и в результате он может остаться ни с чем.

Анатолии способны всю свою жизнь провести в развлечениях. В молодости они «прожигают» жизнь по полной, растрачивая деньги направо и налево. Их влекут сиюминутные удовольствия. Однако, как только лучшие годы проходят, они остаются у разбитого корыта.

Роману тяжело дается общение с людьми. Он часто меняет работу, потому что не может приспособиться к коллективу. В решении жизненных трудностей Роман тоже не преуспевает. В итоге он теряет всяческий шанс на успех и встречает старость в бедности.

Глебы легко расстаются с деньгами. Они привыкают ими «сорить» в молодости и впоследствии только и делают, что растрачивают. Как следствие — эти мужчины остаются без гроша в кармане к старости.

Адамы обречены всю жизнь расплачиваться за грехи их библейского тезки. Несложно догадаться, что многие беды этих мужчин идут от женщин. Они постоянно чувствуют влечение к противоположному полу, и их чрезмерная зацикленность на дамах мешает им построить карьеру и жить без забот в старости, сообщает Пятый канал.

Астролог и эзотерик Артемий Никара составил список имен, которые указывают на то, что мужчина не готов к серьезным отношениям, а также на его нежелание обзаводиться семьей.