В России за сутки обнаружили 73 162 новых случая коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России обнаружили коронавирус у 73 162 человек. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 3804 человека, что на 53,8 процента меньше, чем днем ранее. Полностью выздоровели после лечения от COVID-19 еще 122 619 человек, говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.РФ».

Количество летальных исходов за последние 24 часа — 668.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 5 марта рассказал, что большинство пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не прошли курс вакцинации. Он отметил, что в госпитализации нуждаются всего три–четыре процента вакцинированных, а остальные пациенты — непривитые.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он объяснил это тем, что в указанный период заболеваемость вирусом будет увеличиваться или же уменьшаться. Он сравнил коронавирус с пандемией туберкулеза. Люди давно пытаются побороть ее, но она остается. Аналогичная ситуация может произойти и с COVID-19.