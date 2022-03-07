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Нумерологи рассказали, какие цифры принесут человеку богатство и удачу

Георгий Соланович

Общество
Нумерологи рассказали, какие цифры принесут человеку богатство и удачу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Считается, что каждое число несет в себе определенную энергетику, как-то влияющую на человека. Нумерологи рассказали, купюры каким номиналом лучше носить в кошельке, положить в банк или сразу потратить.

Например, цифры 0 и 1 считаются пустыми и не способными принести обладателю богатство. Банкноты 100 и 1000 рублей оказывают только отрицательное влияние на человека.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей также сокращают доход — их не рекомендуется носить в кошельке.

Цифра 3, наоборот, положительно влияет на финансовое состояние. Однако подобные купюры стоит вложить, например, в бизнес — они всегда должны находиться в движении.

Цифры 4 и 5 также обещают их владельцу приток денег. Купюры номиналом 4000 и 40 000 рублей нумерологи рекомендуют разложить по дому в четырех местах, а 500 или 5000 рублей — потратить на себя.

Цифра 6 и соответствующие номиналы помогают стабилизировать финансовое положение в семье, а цифра 7 предрекает крупные финансовые потери.

8 — самая сильная и успешная цифра, она может делать деньги практически из воздуха. Купюры номиналом 8000 и 80 000 рублей лучше всего вложить в банк. Цифра 9 не поможет в финансовом обогащении, но поспособствует его личному росту, передает Пятый канал.

Астрологи рассказали, какие цифры принесут удачу каждому знаку зодиака.

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