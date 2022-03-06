Астрологи рассказали, какие цифры принесут удачу каждому знаку зодиака

Фото: Unsplash

Считается, что каждое число несет в себе определенную энергетику, как-то влияющую на человека. Астрологи выяснили, какие числа приносят удачу каждому знаку зодиака.

Льву принесет удачу цифра 1. Единица — символ целеустремленности и лидерства. С цифрой 2 повезет Ракам, ведь она несет в себе спокойствие и безопасность.

Тройка благоволит Овнам и Скорпионам из-за склонности представителей этих знаков зодиака к творчеству. Цифра 4 принесет удачу Девам и Близнецам, а пятерка — сильную позитивную энергетику Стрельцам.

Тельцам и Весам лучше окружать себя числами, содержащими цифру 6: она принесет им успех в любви. Цифра 7, как известно, приносит удачу всем, однако больше всего с ней везет Козерогам.

Символ бесконечности, восьмерка, благоволит Водолеям, а девятка сулит счастье Рыбам, передает Пятый канал.

Астролог Сергей Седашев подготовил прогноз на период с 7 по 13 марта, пообещав всем знакам зодиака положительную неделю, когда их тревожность сменится на надежду и веру в лучшее.