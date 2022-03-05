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Астролог подготовил прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог подготовил прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Фото: Pexels

Астролог Сергей Седашев подготовил прогноз на период с 7 по 13 марта, пообещав всем знакам зодиака положительную неделю, когда их тревожность сменится на надежду и веру в лучшее.

Так, Овнов ждет время страстей и любвеобильности. Момент подойдет для начала новых отношений или улучшения существующих.

Тельцов ждет благоприятная неделя. Она подарит веру в собственные силы, готовность поднять планку и замахнуться на большее. Энергии недели позволят приступить к амбициозным проектам.

Для Близнецов этот период будет напряженным. Из-за слишком завышенных ожиданий и неоправданных надежд возможны скандалы и ссоры с близкими. Прийти к общему мнению будет непросто.

Раков ожидает положительное время. Они смогут понять собственные желания и грамотно расставить приоритеты. Получится также определить основное перспективное направление деятельности и добиться хороших результатов.

Львы столкнутся со сложностями в личной жизни. Действие неблагоприятного периода пока не вошло в полную силу, поэтому стоит заранее обсудить с партнером спорные вопросы и договориться о действиях в случае возможных конфликтов.

Девам предстоит напряженная неделя. Вероятны завышенные ожидания, несбыточные планы и надежды. Из-за этого могут возникнуть конфликты, в которых никто не захочет уступать.

Весы вступят положительный период в личной и любовной сферах. Велика возможность новых удачных знакомств и начала ярких отношений либо улучшение существующих.

Скорпионов ждет положительное время. Они будут уверены в себе, наполнятся позитивными планами и надеждами и будут готовы к достижению новых целей. Следует воспользоваться энергиями недели, чтобы заметно продвинуться вперед по приоритетным направлениям.

Для Стрельцов неделя окажется неблагоприятной. Привычка браться за несколько дел и опрометчивые обещания сыграют злую шутку. Из-за скопившихся дел окружающие могут упрекнуть их в необязательности.

Для Козерогов неделя будет положительной. Они почувствуют внутреннюю силу и простор открывающихся возможностей. Это будет способствовать постановке и достижению целей. Предстоящая неделя может принести более значимые успехи, чем обычно.

Водолеев ждет напряженный период. Им будет сложно определить дальнейшую стратегию. Однако к ним приблизится положительный период в личной жизни, который скрасит ситуацию и поднимет настроение.

Для Рыб неделя станет положительной. Они смогут поддерживать равновесие за счет уверенности в себе и снисходительности к окружающим. Представители этого знака увидят лучшее, к ним вернется вера в жизнь и в людей. В это время они смогут услышать свои желания и найдут, чему посвятить силы и ресурсы.

До этого астролог и ясновидящая Евгения Белова–Анаконда рассказала, что большинство людей не умеют правильно загадывать желания, поэтому они не исполняются. Чтобы заветное стало явью, следует исключить некоторые неправильные формулировки из лексикона, отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

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