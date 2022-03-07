Минобороны заявило, что украинские боевики использовали мирных людей как живой щит

Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как «живым щитом» от солдат ДНР. Об этом в понедельник, 7 марта, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», — сообщил он.

По словам Конашенкова, заметив бойцов Народной милиции, украинские боевики открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. После перестрелки солдаты ДНР вывели из Мариуполя освобожденных мирных жителей через район Виноградное на подконтрольную территорию, где оказали им всю необходимую помощь, утверждает Конашенков.

— Было убито четыре и ранено пять мирных граждан, — приводятся его слова в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

2 марта Конашенков заявил, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Он уточнил, что еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения.