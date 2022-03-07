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В Минобороны РФ сообщили, что уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Минобороны РФ сообщили, что уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины
Фото: Минобороны РФ

Всего за время военной спецоперации российской армией было уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди уничтоженных объектов — 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций.

— Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, — рассказал Конашенков на брифинге.

Также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин.

2 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Он уточнил, что еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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