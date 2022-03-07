Орбакайте опубликовала архивное фото с молодой Пугачевой

Фото: instagram/orbakaite_k

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте показала публике архивную фотографию своей матери — эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Снимком она поделилась в Instagram.

На фото можно увидеть совсем еще юную Орбакайте и обнимающую ее мать. Они задумчиво смотрят вдаль.

— Сегодня совпали два душевных праздника — Прощеное воскресенье и первое воскресенье весны, любимый праздник моей мамы, — написала артистка в социальной сети.

13 февраля Пугачева поделилась своим мнением по поводу негативных комментариев. В своем Instagram она опубликовала видео без фильтров, в котором советует подписчикам не обращать внимания на подлых людей.

Фанаты 72-летней звезды оценили ее внешность, но разошлись во мнениях. Кто-то считает, что Примадонна выглядит шикарно, а другие уверены, что она стала непохожа на саму себя.

До этого певица Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман.