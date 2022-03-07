«Мы придем к вам»: секретарь СНБО пригрозил России вторжением

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что власти всерьез рассматривают подобную угрозу и потому «очень-очень мощно» к ней готовятся / Фото: Скриншот видео на Youtube-канале LIGA.net

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением в Россию. Об этом он заявил в понедельник, 7 марта.

— Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам, — написал он.

Данилов также заявил, что украинский народ «прошел через тысячи нечеловеческих испытаний», а потому стал только крепче. Об этом секретарь СНБО написал у себя на странице в Facebook.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.