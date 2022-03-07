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Минобороны обвинило Украину в отказе открыть гуманитарные коридоры в Россию

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны обвинило Украину в отказе открыть гуманитарные коридоры в Россию
Фото: Минобороны РФ

Украина согласилась открыть гуманитарные коридоры, за исключением тех, что ведут в Россию, но в итоге не выполнила условий. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 7 марта.

— Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 07:10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, — сказал военный.

Москва, напомнил он, предлагала Киеву открыть коридоры в Ростов-на-Дону и Белгород. При этом Украина не выполнила ни одного условия по состоянию на 13:00, приводит слова Мизинцева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта российская армия объявила режим тишины на Украине с 10:00 и открыла гуманитарные коридоры. Контроль эвакуации будет вестись при помощи беспилотников. Режим объявлен по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину.

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