Минобороны обвинило Украину в отказе открыть гуманитарные коридоры в Россию

Фото: Минобороны РФ

Украина согласилась открыть гуманитарные коридоры, за исключением тех, что ведут в Россию, но в итоге не выполнила условий. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 7 марта.

— Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 07:10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум, — сказал военный.

Москва, напомнил он, предлагала Киеву открыть коридоры в Ростов-на-Дону и Белгород. При этом Украина не выполнила ни одного условия по состоянию на 13:00, приводит слова Мизинцева РИА Новости.