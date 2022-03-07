Россия объявит режим тишины с 10:00 и откроет гуманитарные коридоры

Фото: Минобороны РФ

Российская армия объявит режим тишины на Украине с 10 утра и откроет гуманитарные коридоры. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в российском гуманитарном штабе.

В штабе уточнили, что попытки Киев обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет свестись контроль при помощи беспилотников. Информация о гуманитарных коридорах уже была донесена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

Режим будет объявлен по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину.

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