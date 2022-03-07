Баскова заочно арестовали на Украине за «пропаганду и оправдание войны»

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Суд удовлетворил ходатайство об аресте народного артиста РФ и Украины Николая Баскова, подозреваемого в «пропаганде и оправдании войны». Об этом в понедельник, 7 марта, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

— Украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете, — написала Венедиктова в Facebook, обращаясь к Николаю Бакову.

Она добавила, что своими действиями артист «пропагандировал и оправдывал войны», а также порекомендовала ему найти «адекватных и грамотных юристов».

Напомним, музыкант недавно выложил пост в Instagram, где заявил, что поддерживает решения президента России Владимира Путина, и отметил, что операция России «полностью соответствует международному праву», передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.