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Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде до утра 8 марта

Иван Юминов

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Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде до утра 8 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Интенсивный снег ожидается в Москве с 21:00 7 марта до 03:00 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в понедельник, 7 марта.

— Прирост свежевыпавшего снега может составить до трех сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, — говорится в сообщении.

Специалисты, как уточняется, при необходимости очистят проезжую часть и тротуары. После этого против гололеда обработают набережные, тоннели, мосты и путепроводы. Под особым контролем — подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, а также соцобъектам, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Синоптик Михаил Леус рассказал «ВМ», что ясного неба в Международный женский день в столице ждать не стоит: погода 8 марта будет облачной с прояснениями. Кроме того, москвичей ждет небольшой мороз, уточнил он.

В Москве, по его словам, ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица. Температура 8 марта составит минус семь–девять градусов в ночные часы и минус один–три градуса днем, уточнил Леус.

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