Турчак предложил национализировать производства ушедших из России компаний

Фото: Пресс-служба Совфеда

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, ушедших из России. Об этом заявил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак в понедельник, 7 марта.

— Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий, — сказал чиновник.

Речь во всех случаях, считает он, идет лишь о политическом решении. Их действия — это предумышленное банкротство, приводит слова Турчака сайт «Единой России».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.