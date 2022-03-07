Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турчак предложил национализировать производства ушедших из России компаний

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Турчак предложил национализировать производства ушедших из России компаний
Фото: Пресс-служба Совфеда

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, ушедших из России. Об этом заявил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак в понедельник, 7 марта.

— Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий, — сказал чиновник.

Речь во всех случаях, считает он, идет лишь о политическом решении. Их действия — это предумышленное банкротство, приводит слова Турчака сайт «Единой России».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

Читайте также:
Бизнес Санкции партия «Единая Россия»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте