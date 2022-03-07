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В ООН призвали расследовать гибель переговорщика от Украины

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН призвали расследовать гибель переговорщика от Украины
Фото: МИД РФ

Смерть делегата от Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева должна быть расследована. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник, 7 марта.

— У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью, — приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта Минобороны Украины подтвердило гибель Киреева. По данным ведомства, помимо него во время выполнения спецзаданий умерли еще двое разведчиков — Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники СБУ якобы убили Киреева при задержании. Парламентарий отмечал, что Киреева подозревали в государственной измене.

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