Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации на переговорах с РФ

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Министерство обороны Украины в субботу, 5 марта, подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.

— Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович, — сказано в сообщении ГУР в Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Дубинский отмечал, что Киреева подозревали в государственной измене, передает РИА Новости.

На Украине назвали дату третьего раунда переговоров с Россией.

3 марта был завершен второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Уточняется, что сторонам удалось достигнуть понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Помимо этого, стороны договорились о временном прекращении огня.