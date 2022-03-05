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Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации на переговорах с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Украины подтвердило гибель члена делегации на переговорах с РФ
Фото: youtube.com

Министерство обороны Украины в субботу, 5 марта, подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.

— Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович, — сказано в сообщении ГУР в Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Дубинский отмечал, что Киреева подозревали в государственной измене, передает РИА Новости.

На Украине назвали дату третьего раунда переговоров с Россией.

3 марта был завершен второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Уточняется, что сторонам удалось достигнуть понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Помимо этого, стороны договорились о временном прекращении огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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