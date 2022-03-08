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Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта

Юлия Курганова

Общество
Космонавты с МКС поздравили россиянок с 8 Марта
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили с борта Международной космической станции (МКС) всех россиянок с Международным женским днем. Видеоролик разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram Шкаплеров.

— Милые, дорогие женщины! Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на МКС от всего сердца поздравляют вас с прекрасным днем 8 Марта. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними душевными чувствами. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, — поздравил женщин он.

Дубров добавил, что весна является временем для обновления и новых надежд. Также он сказал, что женщины делают жизнь лучше и наполняют ее смыслом.

— Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем геройские поступки. Будьте всегда желанными и любимыми, — подчеркнул космонавт.

Григорий Лепс и Олег Газманов 7 марта выступили перед женщинами-военнослужащими в Музее Победы. Зрителями праздничного концерта стали около двух тысяч посетителей.

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