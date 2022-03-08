Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

— Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям, — сказал он в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что сейчас граждане живут в трудные времена с глобальными экономическими проблемами и военными конфликтами, которые приводят к необходимости защищать Россию.

— Но даже в период тяжелейших испытаний ничто не мешало россиянам признаваться в любви своим женщинам, — подчеркнул Путин.

Видео: сайт Кремля

Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров с МКС поздравили женщин с 8 Марта.