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Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта

Юлия Курганова

Общество
Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

— Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям, — сказал он в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что сейчас граждане живут в трудные времена с глобальными экономическими проблемами и военными конфликтами, которые приводят к необходимости защищать Россию.

— Но даже в период тяжелейших испытаний ничто не мешало россиянам признаваться в любви своим женщинам, — подчеркнул Путин.

Видео: сайт Кремля

Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров с МКС поздравили женщин с 8 Марта.

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