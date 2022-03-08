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Пассажир такси пострадал в аварии на МКАД в районе Весловского проезда

Юлия Курганова

Происшествия
Пассажир такси пострадал в аварии на МКАД в районе Весловского проезда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

Три легковых машины столкнулись на внешней стороне 15-го километра МКАД в районе Весловского проезда. Об этом агентству «Москва» сообщил во вторник, 8 марта, источник в правоохранительных органах.

— На внешней стороне 15-го километра МКАД произошло столкновение Mercedes, Peugeot и такси, — рассказал источник.

Он отметил, что в ДТП пострадал пассажир такси, его забрала скорая помощь. Дальнейшая информация уточняется, передает агентство.

8 марта ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье. Пострадали два человека.

4 марта два автомобиля марки «Фольксваген» и «ГАЗ» столкнулись на 91-м километре МКАД с внутренней стороны. Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся со стоящим в третьей полосе из-за ранее произошедшего другого ДТП автомобилем «ГАЗ».

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