Три грузовика столкнулись на юго-востоке столицы
Россия, Москва, Угрешская улица Карта всех событий
Три грузовых автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. ДТП случилось на Угрешской улице.
Машины получили серьезные механические повреждения. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получил зажатый в одном из грузовиков водитель, передает РЕН ТВ.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
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