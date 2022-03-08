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Три грузовика столкнулись на юго-востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Три грузовика столкнулись на юго-востоке столицы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Угрешская улица Карта всех событий

Три грузовых автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. ДТП случилось на Угрешской улице.

Машины получили серьезные механические повреждения. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получил зажатый в одном из грузовиков водитель, передает РЕН ТВ.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Пассажир такси пострадал в аварии на МКАД в районе Весловского проезда. Три легковых машины столкнулись 8 марта на внешней стороне 15-го километра МКАД.

8 марта ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье. Пострадали два человека.

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