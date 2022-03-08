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Маркетолог назвал самые популярные подарки на 8 Марта в этом году

Евгений Белоусов

Общество
Маркетолог назвал самые популярные подарки на 8 Марта в этом году
Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

Универсальным подарком на Международный женский день, несмотря ни на какие санкции, будут цветы. Такого мнения придерживается маркетолог Николас Коро.

— Это универсальный подарок вне зависимости от политико-экономической обстановки в стране и в мире. Цветы являются символьным подарком и относительно доступным, — заявил он.

Кроме цветов, убежден маркетолог, особой популярностью будут пользоваться кондитерские изделия. Такого не было на 8 Марта уже долгие годы.

— Боязнь роста цен и желание потратить деньги на, возможно, иные необходимые покупки, скорее всего, приведут в этом году к тому, что ожидания, которые были месяц назад, несколько изменятся, — цитирует Коро RT.

Флорист Ольга Соловьева рассказала «ВМ», как сделать так, чтобы букет на 8 Марта был наполнен смыслом. Она уточнила, что белые цветы дарят молодым девушкам: они означают чистоту, нежность, непорочность.

Красный — цвет любви и страсти, а розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы, подчеркнула Соловьева. По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны.

Этот цветок, добавила она, сам по себе является олицетворением весны, молодости и нежности. Соловьева заключила, что главное в букете — не сами цветы, а то отношение, те чувства и эмоции, которые вы в него вкладываете.

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