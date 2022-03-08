Бастрыкин поручил организовать расследование после нападения на посольство РФ в Дублине

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на дипломатическую миссию РФ в Дублине. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению дать оценку действиям злоумышленника по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Днем ранее мужчина протаранил ворота посольства России в Дублине (Ирландия), врезавшись в них задним ходом на грузовике. Водитель грузовика был задержан. Посольство осудило инцидент и рассматривает его как нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Миссия, как уточняется, требует от властей Ирландии принять меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. В здание Русского дома, по ее словам, была брошена бутылка с горючей жидкостью.