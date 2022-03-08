Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бастрыкин поручил организовать расследование после нападения на посольство РФ в Дублине

Евгений Белоусов

Происшествия
Бастрыкин поручил организовать расследование после нападения на посольство РФ в Дублине
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на дипломатическую миссию РФ в Дублине. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению дать оценку действиям злоумышленника по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Днем ранее мужчина протаранил ворота посольства России в Дублине (Ирландия), врезавшись в них задним ходом на грузовике. Водитель грузовика был задержан. Посольство осудило инцидент и рассматривает его как нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Миссия, как уточняется, требует от властей Ирландии принять меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. В здание Русского дома, по ее словам, была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Читайте также:
Ирландия Александр Бастрыкин Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте