Верещук сообщила о работе гуманитарного коридора Мариуполь — Запорожье

Фото: Аккаунт Ирины Верещук на Facebook@vereshchuk.ukraine

Заработал гуманитарный коридор Мариуполь — Запорожье. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Кроме того, по словам Верещук, с Запорожья в направлении Мариуполя был направлен гуманитарный груз.

— Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь — Запорожье, — цитирует вице-премьера Украины РИА Новости.

До этого Верещук сообщила, что украинское правительство согласовало работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. По ее словам, с 10:00 по московскому времени на маршруте гуманитарного коридора (Сумы — Голубовка — Лохвица — Лубны — Полтава) будет действовать режим тишины. Первая колонна должна начать движение в 11:00 по московскому времени.

В Министерстве обороны России сообщили, что на территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров. Российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта. РФ открыла гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине.