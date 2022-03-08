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В Минобороны сообщили об открытии пяти гуманитарных коридоров на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны сообщили об открытии пяти гуманитарных коридоров на Украине
Фото из личного архива Владимира Полько

На территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов по московскому времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, — рассказал он во время брифинга.

Российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта. РФ открыла гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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