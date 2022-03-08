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Украина согласовывает работы гуманитарных коридоров

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Украина согласовывает работы гуманитарных коридоров
Фото: Unsplash

Украинское правительство согласовало работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По ее словам, с 10:00 по московскому времени на маршруте гуманитарного коридора (Сумы — Голубовка — Лохвица — Лубны — Полтава) будет действовать режим тишины. Первая колонна должна начать движение в 11:00 по московскому времени.

Врещук также добавила, что Киев представил Москве и МККК маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи. В то же время Верещук не упомянула варианты вывода мирного населения, предложенные ранее Минобороны России, передает РИА Новости.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что на территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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