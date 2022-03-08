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Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

Евгений Белоусов

В мире
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
Фото: Depositphotos

Китай призвал США прояснить свою деятельность с биологическим оружием. Об этом во вторник, 8 марта, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине.

— Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, — заявил Лизцянь во время брифинга.

Он подчеркнул, что под контролем Америки находятся 336 биолабораторий в 30 странах мира. США располагает их, утверждает представитель МИД КНР, под предлогом сотрудничества по снижению рисков биологической безопасности и укреплению глобального здравоохранения. Однако Китай сомневается, что Америка заинтересована именно в этом.

— Какие цели преследуют США на самом деле? — цитирует Лизцянь РИА Новости.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

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