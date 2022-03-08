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Глава Минтруда Котяков рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Евгений Белоусов

Общество
Глава Минтруда Котяков рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Размер выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет семьям с низким доходом составит 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

— Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до двенадцати тысяч рублей, — заявил он.

Министр подчеркнул, что выплаты получат родители более чем пяти миллионов детей. Они начнут получать пособия уже в мае, однако выплаты будут начисляться также и за апрель.

— Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май, — сообщил Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 апреля будут установлены выплаты на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет для семей с низким доходом. Он отметил, что государство будет делать все, чтобы поддержать российские семьи.

В январе стало известно, что материнский капитал на первого ребенка в 2022 году увеличится в России до 524 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в 2022 году ежемесячные выплаты, которые получают семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями и ветераны, увеличатся на 8,4 процента. О том, как получить материнский капитал и на что можно потратить, можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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