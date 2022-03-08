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Путин сообщил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет

Юлия Курганова

Общество
Путин сообщил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 апреля будут установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом, их начнут выдавать уже с мая.

— Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае, — сказал он в своем обращении по случаю 8 Марта, которое размещено на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил об уже предусмотренных ежемесячных выплатах для беременных женщин и семей с низкими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Также помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Видео: сайт Кремля

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