Москвичам рассказали о полезных женских бизнес-проектах в столице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В столице с каждым годом растет число женщин-предпринимателей. В Международный женский день москвичам рассказали об успешных разработчицах, которые получили поддержку Агентства инноваций Москвы.

Так, Диана Дуглас решила создать приложение для занятий йогой и фитнесом для беременных, когда она сама ждала ребенка. Теперь ее приложение «Mother Fit. Йога и фитнес для будущих мам» предлагает множество занятий, разбитых на триместры. Благодаря им женщины смогут не только поддержать здоровье во время беременности, но и быстро вернуть форму после родов.

Генеральный директор и руководитель образовательной сети школ «Лидеры» Марина Шилкина рассказала, что встала на предпринимательский путь после появления малыша.

— В образовательной сфере на руководящих должностях я уже более 17 лет, но идея создать собственный бизнес пришла ко мне лишь тогда, когда я стала мамой. Для своего старшего сына Филиппа я, как и все мамы, хотела только лучшего. Именно поэтому я решила, что детский сад, в который пойдет мой сын, создам я сама. Для него, для других родителей, которые хотят всестороннего развития своих деток так же, как и я. Так родился первый детский сад большой будущей федеральной сети — «Филиппок», — цитирует Шилкину официальный сайт мэра Москвы.

После Марина открыла частную школу «Лидеры», где у учеников развивают лидерские качества, инициативность и стратегическое мышление.

Технологический предприниматель, нейрофизиолог и экономист Наталия Галкина является основателем и руководителем компании, которая разработала первую в мире нейрокоммуникационную систему для людей с нарушениями речи и движений. Проект «НейроЧат» победил в номинации «Меняющие реальность» в конкурсе «Новатор Москвы».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».