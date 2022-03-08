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Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Нежность, доброта, любовь — эти качества воплощает в себе прекрасная половина человечества. Женщина окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, приносит в мир гармонию, — написал он.

Собянин отметил, что Москва — женского рода, и в каждую сферу жизни столицы свой уникальный дар творения и украшения жизни вносят женщины.

— Спасибо вам, милые и родные, за душевную щедрость и красоту, — написал мэр.

До этого россиянок с 8 Марта поздравил президент РФ Владимир Путин.

Космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров с МКС тоже поздравили женщин с праздником.

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