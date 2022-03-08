Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: Украина пытается сорвать эвакуацию жителей в Россию

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украина пытается сорвать эвакуацию жителей в Россию
Фото: Минобороны РФ

Украина решила не допускать попыток эвакуации мирных граждан в Россию. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 8 марта.

— Официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Российскую Федерацию, то есть до граждан информацию о возможной эвакуации в Россию и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров просто не доводят, — сказал военный.

Националисты, подчеркнул он, пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса, приводит слова Мизинцева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что на территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров. С 10:00, уточнил он, вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Читайте также:
Украина Эвакуация Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте