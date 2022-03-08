Минобороны: Украина пытается сорвать эвакуацию жителей в Россию

Фото: Минобороны РФ

Украина решила не допускать попыток эвакуации мирных граждан в Россию. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 8 марта.

— Официальные представители киевской власти и мэры городов получили строжайшие установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Российскую Федерацию, то есть до граждан информацию о возможной эвакуации в Россию и создании для этого ежедневно гуманитарных коридоров просто не доводят, — сказал военный.

Националисты, подчеркнул он, пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса, приводит слова Мизинцева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что на территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров. С 10:00, уточнил он, вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.