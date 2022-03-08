Сбой в движении трамваев произошел в центре Москвы из-за ДТП

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за ДТП на путях в Мещанском районе. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Дурова и Щепкина. По этой причине трамваи № 7 и 50 задерживаются.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — отмечается в Telegram-канале «Депранс. Оперативно».

Позже на канале появилась информация, что движение трамваев по улице Дурова восстановлено.

До этого сообщалось, что три грузовых автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. ДТП случилось на Угрешской улице. Машины получили серьезные механические повреждения. Также травмы получил зажатый в одном из грузовиков водитель.

Кроме того, пассажир такси пострадал в аварии на МКАД в районе Весловского проезда. Три легковые машины столкнулись 8 марта на внешней стороне 15-го километра МКАД.

8 марта ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье. Пострадали два человека.