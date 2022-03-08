Появились кадры с места падения самолета в Ленобласти

Фото: Telegram-канал 112

Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека, опубликовал Telegram-канал 112.

На снимках можно увидеть обломки воздушного судна. На уцелевших фрагментах заметен бортовой номер RA-0283A.

1/2 Фото: Telegram-канал «112» 2/2 Фото: Telegram-канал «112»

О падении самолета в Ленинградской области стало известно 8 марта. Инцидент произошел возле населенного пункта Потанино. На борту находились двое человек. Они погибли. На место крушения выехали экстренные службы.

Позже факт падения самолета подтвердили в МЧС. В ведомстве также подтвердили гибель двоих человек.

На месте крушения работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя Западного межрегионального управления Следственного комитета РФ на транспорте Елену Марковскую.

До этого сообщалось, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.