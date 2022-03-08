Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились кадры с места падения самолета в Ленобласти

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появились кадры с места падения самолета в Ленобласти
Фото: Telegram-канал 112

Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека, опубликовал Telegram-канал 112.

На снимках можно увидеть обломки воздушного судна. На уцелевших фрагментах заметен бортовой номер RA-0283A.

Фото: Telegram-канал «112»
1/2
Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
2/2
Фото: Telegram-канал «112»

О падении самолета в Ленинградской области стало известно 8 марта. Инцидент произошел возле населенного пункта Потанино. На борту находились двое человек. Они погибли. На место крушения выехали экстренные службы.

Позже факт падения самолета подтвердили в МЧС. В ведомстве также подтвердили гибель двоих человек.

На месте крушения работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя Западного межрегионального управления Следственного комитета РФ на транспорте Елену Марковскую.

До этого сообщалось, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.

Читайте также:
Ленинградская область Фотография Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте