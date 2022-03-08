Фото: МЧС

МЧС подтвердило крушение легкомоторного самолета в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

О падении судна в Ленинградской области стало известно 8 марта. Инцидент произошел возле населенного пункта Потанино. На борту самолета находились двое человек. Они погибли. На место крушения выехали экстренные службы.

До этого сообщалось, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.

24 февраля телеканал Digi24 сообщил, что истребитель Су-27 из состава военно-воздушных сил Украины был перехвачен двумя румынскими самолетами F-16 на севере Румынии. Уточняется, что самолет был принудительно посажен на военной базе Бакэу в северо-восточной части Румынии.