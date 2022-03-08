Дептранс поздравил москвичек с 8 Марта в метро и электробусах
Москвичек поздравили с 8 Марта в электробусах и вестибюлях станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 марта.
— Контролеры «Организатора перевозок» и сотрудники Мосметро дарили цветы, а в ответ получали море улыбок и хорошее настроение. Весна с воздухе, — отмечается в Telegram-канале департамента.
8 марта москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь Международного женского дня. Добровольцев с тюльпанами можно было встретить на городских улицах, площадях, у станций метро, в парках и на аллеях.
Так, акция состоялась на Речном вокзале, на ВДНХ, в парках «Зарядье», «Музеон» и «Сокольники», а также в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Акция молодежных организаций и добровольцев получила название «Вам, любимые». Поздравления получили и сотрудницы метро и наземного транспорта.