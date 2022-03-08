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«Красота величия — в малом»: Волочкова оправдалась за скромный букет к 8 Марта

Анастасия Колоскова

Общество
«Красота величия — в малом»: Волочкова оправдалась за скромный букет к 8 Марта
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая известна своей любовью к шикарным цветочным композициям, 8 марта показала в соцсетях скромный букет из роз, отметив, что «красота величия — в малом».

Судя по публикациям артистки в Instagram, отмечать Международный женский день она начала еще ночью. Компанию ей составили домработница и кот по кличке Риччи.

Позже Волочкова выложила снимок с праздничным букетом, который состоял из семи белых роз.

— Красота величия — в малом! В человечности! — написала она на своей странице.

«Красота величия — в малом»: Волочкова оправдалась за скромный букет к 8 Марта Фото: instagram.com / @volochkova_art

При этом знаменитость не уточнила, от кого именно она получила цветы. Не исключено, что дарителем стал ее новый поклонник, калужский строитель Дмитрий, который младше балерины на 20 лет.

Ранее Волочкова сама раскрыла подробности о своем новом друге, не утаив его возраст. Она уточнила, что Дмитрий сам ее нашел. Он — бизнесмен, занимается строительством бань и других зданий из дерева. Сначала предприниматель предложил балерине построить беседку на участке, однако артистка не согласилась и в свою очередь предложила новому партнеру сделать беседку в городском парке Красногорска.

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