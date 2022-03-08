Почти 250 иностранцев эвакуировались на бронепоезде с Украины в Крым

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Граждане ряда государств эвакуировались с Украины по железной дороге в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота во вторник, 8 марта.

— Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа, — говорится в сообщении.

Вопрос по их доставке на родину будет решаться в ближайшее время, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта глава Национального центра управления обороной России заявил Михаил Мизинцев, что националисты пресекают любые попытки выхода людей через гуманитарные коридоры в Россию. Всего ими удерживаются в заложниках как «живой щит» более 4,5 миллиона мирных граждан, добавил генерал.

Москва, по его данным, выполнила алгоритм подготовки к эвакуации, но Киев утвердил лишь маршрут из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей. По данному пути эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.