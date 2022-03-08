Поздравление с Международным женским днем появилось на Останкинской башне

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поздравительная открытка с Международным женским днем появилась на Останкинской телебашне.

Видео: АГН Москва

Ранее стало известно, что москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта.

Флорист Ольга Соловьева рассказала «ВМ», как сделать так, чтобы букет на 8 Марта был наполнен смыслом. Она уточнила, что белые цветы дарят молодым девушкам: они означают чистоту, нежность, непорочность.

Красный — цвет любви и страсти, а розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы, подчеркнула Соловьева. По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны.

8 марта Дептранс Москвы организовал розыгрыш лимитированных весенних проездных карт «Тройка», приуроченный к Международному женскому дню. Как уточнили в департаменте, для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присылать в @to_deptrans_bot рассказ о женщине, которая вас вдохновляет.

При этом никаких ограничений в выборе кандидатуры нет, уточнили в пресс-службе. Авторов 15 наиболее вдохновляющих историй ждут лимитированные карты «Тройка».