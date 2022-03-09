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Назван способ избавления от навязчивых рекламных звонков

Виктория Храменкова

Общество
Назван способ избавления от навязчивых рекламных звонков
Фото: depositphotos

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов поделился способами избавления от нежелательных рекламных звонков. Главной причиной их возникновения он считает попадание телефонного номера в рассылку и базу для звонков из разных источников.

Так, отметил Седов, владельцы многих ресурсов часто пренебрегают защитой данных пользователей. Однако те вполне могут снизить количество поступающих рекламных звонков.

— Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое, — говорит эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Вечерняя Москва» писала памятку МТС о том, как не стать жертвой злоумышленников и на чем те основываются.

Звонки москвичам от роботов-мошенников стали поступать в 35 раз чаще. Например, отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег. Затем человека просят нажать в тональном режиме 1, если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и 2 — если нет.

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