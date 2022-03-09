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«Похолодает до минус 16»: синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Похолодает до минус 16»: синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта
Фото: Павел Волков, Вечерняя Москва

В среду, 9 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, а местами возможен небольшой снег и образование гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем столбики термометров будут показывать от минус шести до минус четырех градусов, а ночью похолодает до минус 16 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус девяти до минус шести. Ночью — до минус 17 градусов.

Также в этот день синоптики прогнозируют северо-восточный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень погодной опасности. До 10 марта из-за гололедицы и ветра синоптики предупреждают об опасной погоде.

Также волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать, а ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку помогут правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.

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