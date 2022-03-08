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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 10 марта

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 10 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра продлили в Москве и Подмосковье до утра четверга, 10 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица — период предупреждения до 11:00 10 марта, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам «ультраполярное вторжение» 8 марта. По его словам, март продолжает доказывать, что он не весенний месяц, а зимний. Кроме того, в плане погоды март очень неустойчив. По прогнозу синоптика, волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать, а ближе к середине месяца столбики термометров выйдут к мартовским показателям.

Март — это «зимний месяц» для столичного региона, поэтому автомобилистам задумываться о замене зимних шин на летние преждевременно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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