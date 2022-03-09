Астрологи рассказали, какие знаки зодиака не нуждаются в любви

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Именно любовь во многом делает человека счастливым. Однако астрологи считают, что есть три знака зодиака, которые не нуждаются в крепких и долгих отношениях.

Козероги не страдают от отсутствия любви и все свои мысли и силы сосредотачивают на карьере. Они хотят всегда и во всем быть первыми и отдают для этого много сил, так что на отношения не остается даже времени.

Раки очень чувствительны. Один раз разбив себе сердце, они предпочтут держаться от потенциальных партнеров на безопасном расстоянии.

Близнецы совсем не нуждаются в любви по своей природе. Они заинтересованы только в удовлетворении своих потребностей и поэтому совсем не слушают ни свое сердце, ни совесть. Захотят — изменят, захотят — останутся, передает Usnayvse.ru.

Считается, что каждое число несет в себе определенную энергетику, как-то влияющую на человека. Например, цифры 0 и 1 считаются пустыми и не способными принести обладателю богатство. Нумерологи рассказали, купюры каким номиналом лучше носить в кошельке, положить в банк или сразу потратить.