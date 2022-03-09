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Около 600 подъемников «Стриж» выпустило московское предприятие «Мослифт» в 2021 году

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Около 600 подъемников «Стриж» выпустило московское предприятие «Мослифт» в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московское предприятие «Мослифт» выпустило порядка 600 подъемников «Стриж» в минувшем году. Об этом сообщил генеральный директор компании Вартан Авакян в среду, 9 марта.

Он отметил, что такие лифты устанавливают, например, в домах по программе реновации. Подъемники являются современными, безопасными и удобными.

— Это современные комфортабельные подъемники с хорошо освещенными кабинами и высокой точностью остановки на этаже. Для жителей с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки со шрифтом Брайля, а двери оборудованы инфракрасной системой контроля, которая не дает створкам закрыться, если в проеме оказался человек. Некоторые кабины оснащены видеосвязью для вызова диспетчера, — уточнил гендиректор.

По словам заместителя главы предприятия Николая Баранова, подъемники «Стриж» оснащены антивандальными системами: кнопками и видеосвязью с диспетчером. Также такие лифты бесшумны.

— В рамках программы капитального ремонта выбран единый цвет купе лифтов для всех заводов-изготовителей, поэтому основная масса «Стрижей» стандартного серого цвета, но по желанию жителей мы можем изготовить кабины по индивидуальному дизайну. При этом стоимость подъемника остается прежней, — передает официальный сайт мэра Москвы его слова.

1 марта стало известно, что специалисты заменят 135 лифтов в жилых многоэтажках в центре Москвы в текущем году. Работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

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