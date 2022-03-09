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Онлайн-школа волонтера «Добровольчество» для старшеклассников пройдет в Москве

Виктория Сикерина

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Онлайн-школа волонтера «Добровольчество» для старшеклассников пройдет в Москве
Фото: Pexels

Весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество» состоится в столице с 16 по 18 марта. Старшеклассники и студенты колледжей узнают о разных направлениях волонтерства, а также примут участие в викторинах и тестах.

Для участия в курсе руководитель волонтерского отряда зарегистрирует учащегося. Прямую трансляцию открытия школы можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

— Школа «Добровольчество» проходит в столице уже четвертый год. Волонтерское движение пользуется большим интересом со стороны школьников и студентов. Сейчас в его рядах более 39 тысяч ребят. И эта цифра постоянно растет, — отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Так, в первый день участники узнают об инклюзивном волонтерстве, а во второй — о работе с пожилыми людьми. Также школьникам и студентам расскажут о помощи животным.

С подробной программой весенней школы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь 8 Марта. Акция молодежных организаций и добровольцев получила название «Вам, любимые». Поздравления получили и сотрудницы метро, и наземного транспорта.

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