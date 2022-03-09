Путепровод через реку Городня в рамках МСД готов на 90 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Маршала Шестопалова Карта всех событий

Путепровод через реку Городня, строящийся в рамках Московского скоростного диаметра (МСД), готов на 90 процентов. Об этом в среду, 9 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что специалисты работают над путепроводом на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

— Трехсотметровый путепровод разделен на две части: правую и левую — под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения, — сообщил Бочкарев.

Проект восьмого участка ЮВХ также включает в себя строительство четырех подземных переходов на улице Бехтерева. Один из них уже готов, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля мэр города Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года. По словам главы столицы, в текущем году завершат строительство первой очереди Московского скоростного диаметра (МСД) — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведутся монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.