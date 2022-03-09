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Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от телефонных переговоров с Байденом

Полина Долганова

В мире
Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от телефонных переговоров с Байденом
Фото: whitehouse

Вашингтон «безуспешно» пытался организовать телефонные переговоры американского лидера Джо Байдена с де-факто главами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Штаты пытаются укрепить международную поддержку в вопросах противодействия России и сдержать рост цен на нефть. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

— Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить с Байденом, — говорится в материале.

При этом в статье отмечается, что на прошлой неделе лидеры связались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным источников издания, ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят наращивать добычу нефти и поддерживают план, который был одобрен ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.

Источники уточняют, что принц и шейх обеспокоены тем, как «сдержанно» Штаты реагируют на ракетные удары в Йемене и возрождение иранского ядерного соглашения.

Саудовская Аравия также просит у Штатов юридический иммунитет для наследного принца, потому как в Америке ему грозят судебными исками.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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