Ефимов: IT-компании перечислили в бюджет Москвы почти 19 миллиардов рублей налогов

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Столичные производители IT-техники перечислили в бюджет столицы порядка 18,8 миллиарда рублей налоговых платежей в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 марта.

Он отметил, что этот показатель на 4,9 процента опередил уровень 2020 года.

— Более 60 процентов налоговых поступлений отрасли приходится на НДФЛ. Рост НДФЛ связан с развитием отрасли, увеличением заработных плат, созданием рабочих мест. Поступления налога на прибыль составили 6,2 миллиарда рублей, налога на имущество организаций — почти 800 миллионов рублей, налогов по специальным налоговым режимам — 400 миллионов рублей, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что в настоящий момент производство компьютеров и других электронных приборов входит в тройку лидеров среди обрабатывающих отраслей города по объему налоговых поступлений в бюджет.

По словам главы московского департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, IT-компании перечислили порядка 28,5 миллиарда рублей в виде НДС. Этот показатель на 19,3 процента выше уровня 2020 года.

— В прошлом году объем поступлений НДС от производственных IT-компаний Москвы составил более четверти соответствующих налоговых поступлений в целом по стране, — заключил руководитель ведомства.

До этого Ефимов сообщил, что самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход в 2021 году.